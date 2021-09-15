Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanıyor. Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Almanya'da Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkıyor. Hata yapmak istemeyen sarı kanaryalar, D Grubu'na 3 puanla iyi bir başlangıç yaparak başlamak istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?

İşte, FB maçı hakkında son bilgiler