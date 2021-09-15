Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı hakem açıklaması! "Galatasaray maçında akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı"

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, hakem hatalarının en aza indirildiği bir sezon olması temennisinde bulundu. Doğan, "Türk futbolunun en büyük paydaşı olarak artık hakem hatalarını, hakemlerin niyet ve amaçlarını konuşmak istemiyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak tek istediğimiz adil ve hakkaniyetli hakem performansları görmektir" dedi.

"GALATASARAY MÜSABAKASINDA TÜRKİYE'NİN GÖZLERİ ÖNÜNDE AKILLA İZAH EDEMEDİĞİMİZ OLAYLAR YAŞANDI"

Galatasaray maçında yaşananlara dikkat çeken Ertuğrul Doğan, "2021-2022 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptık. Sezon başı transfer politikamız, mevcut futbolcularımızın gayreti, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibinin yoğun çalışmaları neticesinde iyi ve başarıya koşacak bir takım olduk. Ancak; bizler maddi manevi her türlü iyi koşulu sağlamamıza rağmen ne yazık ki Türk futbolunun kronikleşen sorunlarından hakem hataları neticesinde yine hiç istemediğimiz olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Galatasaray müsabakasında yine tüm Türkiye'nin gözleri önünde akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı. Türkiye'deki tüm yorumcuların ve eski hakemlerin "penaltı" kararında birleştiği pozisyonda gerek müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, gerekse VAR'daki Cüneyt Çakır sebebini bilmediğimiz bir biçimde penaltı kararını veremedi. UEFA ve FIFA organizasyonlarında üst düzey görevler alan Cüneyt Çakır'ın bu pozisyonu, özellikle de önündeki ekranlardan bakarak görememesi bizlerin aklında soru işaretleri bırakıyor. Trabzonspor Kulübü olarak şaibelerden, soru işaretlerinden ve art niyetli kararlardan arınmış bir sezon istiyoruz" dedi.

"TEK İSTEDİĞİMİZ ADİL VE HAKKANİYETLİ HAKEM PERFORMANSLARI GÖRMEK"

Ligin daha yeni başladığını ve uzun bir maraton olacağına vurgu yapan Doğan, "Henüz daha Süper Lig'in başında olmamıza rağmen bu denli problemlerle karşılaşıyor olmamız bizleri çok üzüyor. Emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz, para harcıyoruz ancak gelip VAR'daki ekrandan bile çok rahat bir biçimde görülebilecek bir pozisyonda tüm bu emeklerimizin çalındığına tanık oluyoruz. Bu, Trabzonspor camiası olarak artık bizlerin hazmedebileceği bir durum değil. Biz nasıl ki işimizi layıkıyla yapıyoruz, teknik direktörümüz ve futbolcularımız işlerini layıkıyla yapıyor, o halde müsabakaları yönetenler de işini layıkıyla yapmak mecburiyetinde. Hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Sonrasında uzun bir sezon yaşayacağız. Bizler; Türk futbolunun en büyük paydaşı olarak artık hakem hatalarını, hakemlerin niyet ve amaçlarını konuşmak istemiyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak tek istediğimiz adil ve hakkaniyetli hakem performansları görmektir. Sahada futbolcuların mücadele ettiği, teknik direktör ve futbolcuların müsabakanın sonucunu belirlediği karşılaşmalar izlemek istiyoruz. Umarım MHK ve TFF bunu başarabilir" diye konuştu.