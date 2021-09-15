Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EXXEN TV canlı izle! EXXEN (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 15.9.2021 18:02

EXXEN TV canlı izle! EXXEN (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı

EXXEN TV canlı izle! EXXEN Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle ekranı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup maçlarının yayın anlaşmasının Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital yayın platformundan yapılmasının ardından EXXEN TV canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Futbolseverler bu platforma belirli bir ücret karşılığında üye olarak maçları naklen izleyebiliyor. Hal böyleyken akşam yayınlanacak maçları izlemek isteyenler EXXEN TV (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve EXXEN canlı izle ekranı...

Acun Ilıcalı'nın bu yıl erişime açtığı dijital yayın platformu EXXEN TV canlı yayın ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını yayınlıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği kanal, maç yayınlarının gerçekleşeceği açıklamasının ardından üye sayısını da arttırdı. Akşam saatlerinin gelmesiyle EXXEN TV (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte EXXEN canlı izle ekranı ve tüm detaylar...

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

Exxen TV nasıl üye olunur?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB kura çekimi canlı izle: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
GSB kura çekimi ekranı: İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: Fenerbahçe'deki Mesut Özil - Pereira gerçeği ortaya çıktı! Sivasspor maçında oyundan alınması...
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saati bekliyor
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Son dakika haberi: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu
ARKADAŞINA GÖNDER
EXXEN TV canlı izle! EXXEN (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA