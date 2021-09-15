Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de bitmeyen sakatlık kabusu
Giriş Tarihi: 15.9.2021 08:25

Fenerbahçe'de bitmeyen sakatlık kabusu

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de bitmeyen sakatlık kabusu

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’ye dün kötü haber geldi. Sivasspor mücadelesinde oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci yaklaşık 2 ay, Marcel Tisserand da 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Son sakat Miha Zajc’ın durumu ise bugün netlik kazanacak.

Son 1 ayda 15 sakatlığın yaşandığı Fenerbahçe'ye Sivasspor maçında oyuna devam edemeyen iki oyuncusundan kötü haber geldi. 1-1 biten karşılaşmada 22. dakikada sağ alt arka adalesinden sakatlanan Marcel Tisserand yerini Attila Szalai'ye bırakmıştı.

Demokratik Kongolu oyuncunun yapılan kontroller sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki stoper, Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Olympiakos ile Süper Lig'deki Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

MİHA ZAJC İÇİN YOĞUN MESAİ
Sivasspor maçının 59. dakikasında Mesut'un yerine oyuna dahil olan ancak 73'te yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin durumu ise daha ağır. Sağ arka adalesinde sorun olan tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Öte yandan dün idmana katılmayan Miha Zajc için sağlık heyeti seferber oldu. Sloven orta sahanın Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak. Sarı- lacivertlilerde Nazım, Sosa ve Serdar Dursun'un sakatlıkları sürüyor. Serdar Aziz ve Bright Osayi-Samuel'in durumu ise Zajc gibi bugün belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
Son dakika: Galatasaray-Lazio maçı öncesi Fatih Terim ve Sarri’den sürpriz tercihler! Marcao ve Vedat Muriqi…
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha! Maçtan önceki o hareketi alkış topladı…
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? 14 Eylül Masterchef düellolu dokunulmazlık oyunu sonrası eleme yarışı!
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
Özcan Deniz aylık gelirini açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de bitmeyen sakatlık kabusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA