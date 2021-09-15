Fenerbahçe’de bitmeyen sakatlık kabusu

Son 1 ayda 15 sakatlığın yaşandığı Fenerbahçe'ye Sivasspor maçında oyuna devam edemeyen iki oyuncusundan kötü haber geldi. 1-1 biten karşılaşmada 22. dakikada sağ alt arka adalesinden sakatlanan Marcel Tisserand yerini Attila Szalai'ye bırakmıştı.

Demokratik Kongolu oyuncunun yapılan kontroller sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki stoper, Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Olympiakos ile Süper Lig'deki Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

MİHA ZAJC İÇİN YOĞUN MESAİ

Sivasspor maçının 59. dakikasında Mesut'un yerine oyuna dahil olan ancak 73'te yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin durumu ise daha ağır. Sağ arka adalesinde sorun olan tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Öte yandan dün idmana katılmayan Miha Zajc için sağlık heyeti seferber oldu. Sloven orta sahanın Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak. Sarı- lacivertlilerde Nazım, Sosa ve Serdar Dursun'un sakatlıkları sürüyor. Serdar Aziz ve Bright Osayi-Samuel'in durumu ise Zajc gibi bugün belli olacak.