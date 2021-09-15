Formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? Pedagojik formasyon ne zaman ve kimlere verilecek, hangi tarihte başlayacak?

MEB tarafından yapılan yazılı açıklama ile, bu yıl pedagojik formasyon programının YÖK ve MEB iş birliği ile yükseköğretim kurumlarında verileceği duyurulmuştu. Bunun ardından öğretmen adayları "pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor?" diye araştırmaya koyuldu. Adaylar; pedagojik formasyon ne zaman ve kimlere verilecek, başvurular hangi tarihlerde başlayacak diye araştırıyor. İşte formasyon veren üniversiteler ve başvuru tarihleri.

PEDAGOJİK FORMASYON BELGESİ NASIL ALINIR?

Geçtiğimiz yıllarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programı ile sağlanan pedagojik formasyon belgesi, 2020 yılında Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla kaldırıldı. Bu tarihten sonra yükseköğretim kurumlarında verilmesi planlanan eğitimle ilgili kurumlardan bir dönüş alınmayınca YÖK ve MEB iş birliğinde yüksek lisans programı oluşturulması kararlaştırıldı.