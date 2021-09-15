Formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? Pedagojik formasyon ne zaman ve kimlere verilecek, hangi tarihte başlayacak?

MEB tarafından yapılan yazılı açıklama ile, bu yıl pedagojik formasyon programının YÖK ve MEB iş birliği ile yükseköğretim kurumlarında verileceği duyurulmuştu. Bunun ardından öğretmen adayları "pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor?" diye araştırmaya koyuldu. Adaylar; pedagojik formasyon ne zaman ve kimlere verilecek, başvurular hangi tarihlerde başlayacak diye araştırıyor. İşte formasyon veren üniversiteler ve başvuru tarihleri.
PEDAGOJİK FORMASYON BELGESİ NASIL ALINIR?
Geçtiğimiz yıllarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programı ile sağlanan pedagojik formasyon belgesi, 2020 yılında Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla kaldırıldı. Bu tarihten sonra yükseköğretim kurumlarında verilmesi planlanan eğitimle ilgili kurumlardan bir dönüş alınmayınca YÖK ve MEB iş birliğinde yüksek lisans programı oluşturulması kararlaştırıldı.
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek. Öğretmen adayları bu eğitimi aldıktan sonra atanma hakkı elde edecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre programa başvurular ekim ayında alınacak.
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim fakültesinden mezun olmayan ve öğretmen olmak isteyen adaylara veriliyor.
PEDAGOJİK FORMASYON KAÇ AY SÜRER?
Daha önce uygulanan formasyon programının süresi şu şekildeydi: Pedagojik formasyon eğitimi programının eğitim süresi en az iki yarıyıldır. Dersler, en az iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür. Yüksek lisans olarak verilecek olan eğitimin de benzer şekilde sağlanması bekleniyor.
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında Pedagojik Formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapabilirler.
Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.
PEDAGOJİK FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Pedagojik formasyon eğitimi veren üniversiteler henüz ilan edilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili detaylar netleştiğinde tüm yükseköğretim kurumlarında bu eğitimin sağlanması bekleniyor.