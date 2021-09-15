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Giriş Tarihi: 15.9.2021 22:08 Son Güncelleme: 15.9.2021 22:18

Francisco Montero'dan Dortmund açıklaması! "Bu hataları yaptığınız zaman maalesef affetmiyorlar"

Francisco Montero’dan Dortmund açıklaması! Bu hataları yaptığınız zaman maalesef affetmiyorlar

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. 90+4'de Siyah-beyazlıların tek golünü atan İspanyol stoper Francisco Montero, "Dortmund'a karşı bu hataları yaptığınız zaman maalesef affetmiyorlar. Golü bulduk ama buradan istediğimiz sonuçla ayrılamıyoruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. 90+4'de Siyah-beyazlıların tek golünü atan İspanyol stoper Francisco Montero, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Francisco Montero, "İyi başladık. İlk 15 dakika oyunu domine ettik. Dortmund'a karşı bu hataları yaptığınız zaman maalesef affetmiyorlar. Golü bulduk ama buradan istediğimiz sonuçla ayrılamıyoruz. Sakin bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Sadece kendi işimi yapmaya çalışıyorum. İyi oyunculardan kurulu bir takımız." dedi.

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Francisco Montero'dan Dortmund açıklaması! "Bu hataları yaptığınız zaman maalesef affetmiyorlar"
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