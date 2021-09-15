Francisco Montero'dan Dortmund açıklaması! "Bu hataları yaptığınız zaman maalesef affetmiyorlar"

Francisco Montero, "İyi başladık. İlk 15 dakika oyunu domine ettik. Dortmund'a karşı bu hataları yaptığınız zaman maalesef affetmiyorlar. Golü bulduk ama buradan istediğimiz sonuçla ayrılamıyoruz. Sakin bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Sadece kendi işimi yapmaya çalışıyorum. İyi oyunculardan kurulu bir takımız." dedi.