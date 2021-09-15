Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 01:12 Son Güncelleme: 16.9.2021 01:13

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, şifresiz mi?

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E Grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de son 4 maçta 2 beraberlik 2 galibiyete imza atan Fatih Terim’in öğrencileri, Lazio karşısında galip gelerek grubundaki ilk puanını hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı ve saat detaylarına ilişkin bilgileri Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu maçları kapsamında Lazio ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Fatih Terim liderliğinde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip kritik mücadelede kazanan taraf olmak ve ilk puanını kazanmak için sahaya çıkacak. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi sahibi olmak için Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

GALATASARAY LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Avrupa Ligi E grubu Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları ile son dakika bilgiler şöyle;

  • Galatasaray - Lazio maçında ilk düdük 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19:45'te çalacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanacak.



GALATASARAY-LAZİO MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Lazio'nun teknik direktör Maurizio Sarri, Fatih Terim'in takip ettiği teknik adamlardan biri olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarri, "Fatih Terim çok iyi bir izlenim bıraktı Fiorentina'da. Uzun bir süre olmasa da önemli başarılar elde etti. Büyük hocaları okumayı ve takip etmeyi seviyorum. Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri." diye konuştu.



UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerini söyleyen Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir yer. Lig ise daha uzun süren bir platform. Çok önemli bizim için. Final de oynadım Avrupa'da. Avrupa'da yaşadığımız hisler daha değişik. Bizim için deneme yapacağımız bir yer olmayacak. Biz en iyi kadroyu çıkarmaya ve başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sarri, Vedat Muric'in yarın kadroda olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Oyuncularımın kadroyu basından öğrenmelerini istemiyorum. Vedat iyi çalışıyor, çok çaba sarf ediyor. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını ben de bilmiyorum. Yarın herkes kadroyu öğrenecektir." dedi.



MURİC: "BEN BİR SANTRAFORUM VE GOL ATMAK İSTİYORUM"

Basın toplantısına katılan Laziolu futbolcu Vedat Muric ise şunları kaydetti:

"Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım."

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Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, şifresiz mi?
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