UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yarın Lazio'yu konuk edecek olan G.Saray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Trabzonspor karşısında ilk yarıdaki oyundan sonra keyfi yerine gelen Fatih Terim, sistem değişikliğine de gidecek.
4-1-4-1 sistemi yerine Lazio özelinde 4-3-3 ile sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı oyunculara İtalyan ekibinin de tüm artıları-eksileri ezberletilecek. İşte Aslan'ın yarınki Lazio maçı için durumu:
MARCAO SAHADA
SAVUNMA: Kerem ile barışan, yönetim tarafından affedilen Marcao, Lazio maçı ile birlikte formasına kavuşuyor.
Boey'un sakatlığı nedeniyle Yedlin'in sağ bekte oynayacağı mücadelede Nelsson da ilk kez kendi yeri olan sağ stoper olarak görev yapacak. Sol stoperde Marcao yer alırken, sol bek ise Van Aanholt'a emanet.
DÜĞÜM ORTADA
ORTA SAHA: Teknik direktör Fatih Terim'in, İtalyan ekibinin kurt hocası Sarri'ye yanıtı orta sahada vermek istiyor.
Alberto-Leiva-Milinkovic üçlüsü ile topa sahip olup etkili olduğu pas oyununa yanıt vermek isteyen Terim, bu üçlünün düzenini bozmak adına Berkan-Taylan-Cicaldau ile sahaya çıkacak. Hedef Lazio'nun sistemini bozmak.
BEKLERİ BIRAKMAYIN!
HÜCUM: Kerem, Morutan ve Halil ile hücumu şekillendirecek olan Aslan'da Halil en uçta olacak. Üç oyuncu değişerek oynayıp rakip savunmanın da dengesini bozmak istiyor.
Trabzon'da ilk 45 dakika hücumdaki etkili oyunun benzeri hedeflenirken Terim bu üçlüden rakip bekleri takip etmelerini istedi.
MUHTEMEL 11
Teknik direktör Fatih Terim, idmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırırken ilk 11'i de şekillendirdi. Bu kez 4-3-3 düzeni ile sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Diagne ve Mohamed kulübede kalacak.
BOEY VE EMRE YOK, ASSUNCAO BİLENİYOR
Galatasaray'da Sacha Boey idmanlara başlasa da yarın Lazio ve pazar günü Alanya maçlarında şans verilmeyecek. Bir diğer eksik isim ise Emre Kılınç olacak.
Trabzonspor karşısında attığı iki gol ile alkışları toplayan ancak sonrasında sakatlanarak oyundan alınan 27 yaşındaki oyuncu, Lazio ile Alanya karşısında kesin olarak yok. UEFA listesinde yer almayan ve Lazio maçında forma giyemeyecek olan Assunçao ise görev alacağı Alanya maçını iple çekiyor.