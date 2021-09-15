Trabzonspor karşısında attığı iki gol ile alkışları toplayan ancak sonrasında sakatlanarak oyundan alınan 27 yaşındaki oyuncu, Lazio ile Alanya karşısında kesin olarak yok. UEFA listesinde yer almayan ve Lazio maçında forma giyemeyecek olan Assunçao ise görev alacağı Alanya maçını iple çekiyor.