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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Gerçekçi olmalıyız

Gerçekçi olmalıyız

Sergen Yalçın, “Türkiye’deki futbolun seviyesi, Şampiyonlar Ligi’ne yetmez” dedi ve ekledi: “Tabii ki hedefimiz gruptan çıkmak. Ancak çok zor bir organizasyonda yer aldığımızı unutmayalım. Kupa, final hayali kurabilir miyiz? Belki kurabiliriz diye düşünüyorum”

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, seyircisinin de desteği ile rakibini devirip Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. 3 yıllık ara sonrası yeniden 1 numaralı kupada boy gösterecek olan Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira forma giyemeyecek.

TÜM TÜRKİYE MAÇI AÇIK KANALDAN İZLESİN
"İsterim ki, tüm Türkiye maçı izlesin. Çünkü biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar çok önemli. Bu F.Bahçe ve G.Saray için de geçerli. Onlara da başarılar diliyorum. Ben buradan sözcü olayım, Acun, kanalı aç herkes izlesin."

KURAL NEYSE ONA UYMAK ZORUNDAYIZ
"Takım Ersin dışında yabancı olacak gibi görünüyor. Ben yabancı kuralından şikâyet etmiyorum. Kurallara saygılıyız. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Ancak alınan kural seneye değişmemeli. Çünkü planlarımızı ona göre yapıyoruz. Bu bir tek bizim için değil, tüm kulüpler için geçerli."

VİDA'NIN YOKLUĞU ETKİLEMEZ
"Sakatlığı nedeniyle Vida oynayamayacak. Ancak onun yerine görev yapacak futbolcularımız var. Geniş ve alternatifli bir kadroya sahibiz. Bütün oyuncularımız hazır. Herhangi bir ismin yokluğunun sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum.

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Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Futbolculardan Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan da forma giymeleri halinde 1 numaralı kupada ilk kez boy gösterecek.

ERSİN KİCKER'IN LİSTESİNDE
Almanya'nın saygın spor dergilerinden Kicker, Şampiyonlar Ligi grup etabında Devler Ligi'ne damga vurabilecek genç yetenekleri derledi. Haberde Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, patlama yapabilecek isimler arasında gösterildi. Listede siyahbeyazlılarla aynı grupta yer alan Ajax'tan Jurrien Timber ve Sporting'den Goncalo Inacıo da yer aldı.

AVRUPA KARTAL GÖRSÜN
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, seyircisinin de desteği ile rakibini devirip Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. 3 yıllık ara sonrası yeniden 1 numaralı kupada boy gösterecek olan Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira forma giyemeyecek.

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