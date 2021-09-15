Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 15 Eylül vaka sayısında son durum
Giriş Tarihi: 15.9.2021 18:19 Son Güncelleme: 15.9.2021 18:19

Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 15 Eylül vaka sayısında son durum

Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 15 Eylül vaka sayısında son durum

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle günlük olarak yayımlanan Sağlık Bakanlığı korona tablosu kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz gün 334 bini aşkın vatandaşımıza yapılan test sontasında 27 bin 802 kişi pozitif çıkarken 276 vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda “15 Eylül Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu açıklandı mı, son durum ne?” gibi sorular akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Uzmanlar vakaların büyük bir çoğunluğunun aşı olmamış vatandaşlardan olduğunu ifade ediyor. İşte 15 Eylül 2021 günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile günlük vaka sayısı bugün de binlerce kişinin gündeminde var olan konular arasında yerini alıyor. Bir süredir vakaların 20 bini aşmış olması vatandaşlarda yeni tedirginliklere yol açarken yeni tedbirlerin uygulamaya geçmemesi adına bu rakamlar kritik önem taşıyor. Hal böyleyken gün içerisinde "15 Eylül Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu açıklandı mı, son durum ne?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte günlük sağlık bakanlığı korona tablosu ile vaka sayısı son durum...

14 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 802

VEFAT SAYISI: 276

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191


13 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 613

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052



12 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 352

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616

11 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 923

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144



10 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 562

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083

9 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 846

VEFAT SAYISI: 257

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322

8 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 914

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103

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Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 15 Eylül vaka sayısında son durum
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