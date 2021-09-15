Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 15 Eylül vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile günlük vaka sayısı bugün de binlerce kişinin gündeminde var olan konular arasında yerini alıyor. Bir süredir vakaların 20 bini aşmış olması vatandaşlarda yeni tedirginliklere yol açarken yeni tedbirlerin uygulamaya geçmemesi adına bu rakamlar kritik önem taşıyor. Hal böyleyken gün içerisinde "15 Eylül Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu açıklandı mı, son durum ne?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte günlük sağlık bakanlığı korona tablosu ile vaka sayısı son durum...