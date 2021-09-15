UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı yaşanmaya devam ediyor. D grubunda ise dikkat çeken bir mücadele meydana gelecek. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının abonelerinden olan iki dev de D Grubu'nda galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Peki, İnter - Real Madrid bu akşam hangi kanalda yayınlanacak? İnter Real Madrid maçı şifreli mi?

INTER-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza'da oynanacak Inter-Real Madrid maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak.

'VİNİCİUS JUNİOR'A ÖZEL ÖNLEM ALACAĞIZ'

Dev maç öncesi Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in formda ismi Vinicius Junior'a özel olarak önlem alacaklarını belirten Inzaghi, "Vinicius Junior, harika bir dönem geçiriyor. Sadece ona odaklanırsak Karim Benzema, Eden Hazard ve Rodrygo gibi isimleri unutabiliriz. Ama şüphesiz Vinizius Junior için özel önlem alacağız" ifadelerini kullandı.

'ANCELOTTİ HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR'

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Simone Inzaghi, "Ancelotti, futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri. O harika bir teknik direktör ve onunla futbol hakkında konuşmak bir zevk. Takımını nasıl organize edeceğini çok iyi biliyor" dedi.