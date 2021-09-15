Son dakika: Jude Bellingham’ın Beşiktaş tribünlerine yaptığı hareket tepki çekti! Taraftara dönerek...

Son dakika... Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Beşiktaş, Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda ülkemizi temsil edecek.
C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşen Beşiktaş, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesini Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a karşı oynuyor.
Binlerce taraftarın takımını desteklemek için tribünlerde yerini aldığı mücadele, Sergen Yalçın'ın da teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi macerası olarak kayıtlara geçti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Devler Ligi'nde sezonun ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı. Bundesliga ekibine karşı ilk 15 dakikada güçlü bir oyun sergileyen temsilcimiz, Dortmund'un golüne engel olamadı.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 15 dakika boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulundurdu. Pjanic'in etkili paslarıyla Dortmund kalesinde pozisyonlara giren ve şut atan siyah-beyazlılar, maçın en tehlikeli pozisyonuna Batshuayi ile girdi.
Tecrübeli golcünün ceza sahası içerisinden çektiği şut, son anda kalecinin kurtarışıyla birlikte kornere çıktı.
İlk 20 dakika boyunca Beşiktaş kalesine gelemeyen Borussia Dortmund, 20'inci dakikada Meunier'in pasında Bellingham'ı ceza sahasında topla buluşturdu.
Bellingham, bu pozisyonda takımının ilk şutunu çekti ve Borussia Dortmund'u temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçirdi.
GOLDEN SONRA 'SUS' İŞARETİ
İngiliz genç oyuncu Jude Bellingham, 1-0'ı getiren golden sonra gol sevincini yaşarken Beşiktaş tribünlerine döndü ve 'sus' işareti yaptı.
Bu hareket, Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve genç oyuncu bir süre ıslıklandı.
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