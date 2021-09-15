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Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:52

KPSS branş sıralaması belli oldu mu? 2021 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

KPSS branş sıralaması belli oldu mu? 2021 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak olup öte yandan KPSS branş sıralaması hakkındaki bilgiler adayların gündeminde yer almaya başladı. Branş bazında sıralamalar da ÖSYM tarafından açıklanacak olup lisans sonuçlarının açıklanması ile sıralamanın da belli olması bekleniyor. Peki; KPSS branş sıralaması belli oldu mu? 2021 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte KPSS branş bazında sıralamalar hakkındaki bilgiler.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tüm oturumlarının tamamlanması ile birlikte gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM 2021 takvimine göre; KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Hal böyle olunca; KPSS branş sıralaması hakkındaki araştırmalar da başladı. Sonuçların erişime açılmasının ardından KPSS branş sıralamasının açıklanması bekleniyor. İşte 2021 KPSS branş sıralaması hakkında bilgiler.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

KPSS branş sıralaması sınava giren adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yapılıyor. Ancak KPSS lisans sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS lisans bazında sıralamalar da henüz belli olmadı. KPSS branş bazında sıralamalar belli olunca detaylar haberde yer alacak.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

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KPSS branş sıralaması belli oldu mu? 2021 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
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