KPSS sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? ÖSYM 2021 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı sorusu, memur adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılım gösteren adaylar, sonuçlar için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Zira, ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sonuç tarihi için beklenen gün geldi çattı!

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından güncel sınav takvimi paylaşılırken 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS sonucu sorgulama işlemini yapabilir. Peki, 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, 2021 KPSS lisans sonuçları hakkında son gelişmeler