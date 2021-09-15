Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı

Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 3.sezonu için hazırlıklar sürüyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok dizi yeni sezon bölümleriyle ekrana döndü. Yapım henüz merakla beklenen o fragmanını yayınlamadı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?