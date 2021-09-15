KYK yurt başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurtlarda ikamet etmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi yurtlara yerleşmek için bekleyişini sürdürürken öte yandan "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına da yanıt arıyor. Öte yandan bilindiği üzere YÖK kararına göre üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül'de başlayadı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve sonuç sorgulama ekranı...
Gönderilen SMS, KYK yurt sonuçları sanılırken gerçeğin böyle olmadığı bilgisine ulaşıldı. Gönderilen mesajda yer alan linkin, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik bir kutlama kartı olduğu ifade edildi.
KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Sonuçların, başvuruların tamamlandığı 12 Eylül tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533