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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:04 Son Güncelleme: 15.9.2021 11:04

KYK yurt ücretleri kaç TL ve bu yıl ne kadar? KYK yurt depozitosu ne kadar ve ne zaman yatar? 2021-2022 devlet yurt fiyatları

KYK yurt ücretleri kaç TL ve bu yıl ne kadar? KYK yurt depozitosu ne kadar ve ne zaman yatar? 2021-2022 devlet yurt fiyatları

KYK yurt ücreti ve fiyatları, devlet yurtlarında kalmak isteyen üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Ücreti odanın özelliklerine göre değişen devlet yurtları; “KYK yurt ücretleri kaç TL ve bu yıl ne kadar” sorularıyla gündeme geliyor. Ayrıca yurtlarla ilgili araştırmalar arasında KYK yurt depozitosu ne kadar ve ne zaman yatar, nasıl ödenir soruları da bulunuyor. İşte 2021-2022 devlet yurt fiyatları.

KYK yurt ücretleri ne kadar, bu yıl kaç TL gibi sorular yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gündeme gelmeye başladı. 2021-2022 devlet yurt ücreti listesi üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara, KKTC gibi öğrenci şehirlerindeki fiyatlar merak ediliyor. Öğrenciler, eğitim süreleri boyunca konaklayacakları devlet yurt fiyatları ile ilgili bilgi ararken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu güncel rakamları duyurdu. KYK yurt depozitosu ne kadar ve ne zaman yatar sorusu da böylece yanıt buldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler.

GÜNCEL YURT FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite öğrencilerinin konakladığı devlet yurtlarının yönetiminden sorumlu olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurtlarla ilgili son durumu açıkladı. Kurumun açıklamasıyla birlikte yurt ücretleri de belli oldu. Açıklamada, yurt odalarının çeşitli fiziksel özelliklere göre 6 kategoriye ayrıldığı ve ücretlerinin de buna göre değişiklik gösterdiği bildirildi. İşte kategorilerine göre güncel yurt fiyatları.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK YURT DEPOZİTOSU KAÇ TL?

Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMANA KADAR ÖDENİR?

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücret alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

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KYK yurt ücretleri kaç TL ve bu yıl ne kadar? KYK yurt depozitosu ne kadar ve ne zaman yatar? 2021-2022 devlet yurt fiyatları
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