Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi Marcao açıklaması! "Oynatabilirim..."

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşılaşacak. Yarın akşam saat 19.45'te başlayacak olan zorlu mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu. Halil Dervişoğlu ise Fatih Terim'le birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları...
"Geçen sene güzel bir sezon geçirdim. G.Saray'ı çok sevdim. Gelmek istediğim yer burasıydı. Burada mutluyum. Özellikle benzemek istediğim bir futbolcu yok. Sakinlik, benim oyun şeklim ve bundan vazgeçmeyeceğim."
"Takım olarak iyi konsantreyiz. İyi hazırlandık. İnşallah güzel performans sergileyip galip çıkacağız. G.Saray taraftarının önünde oynayacağım için heyecanlıyım."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ BİR GRUPTAYIZ"
Halil Dervişoğlu'ndan sonra Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, Avrupa Ligi'ndeki grubun, Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu belirtti.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...
"Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız. Hepsi çok güçlü takımlar. Ş. Ligi kurası çekseniz, kimsenin yadırgamayacağı bir gruptayız.Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. Karşılarında yeni kadro kurmaya çalışan, gençleşen bir Galatasaray var. Takımıma güveniyorum. Gençlere ve arkadaşlarıma güveniyorum."
"Burada da iyi bir fikstürle başlamadık; içeride Lazio sonrasında iki deplasman. Kendi evimizde ilk defa oynuyoruz, son 10 maçın sekizini dış sahalarda oynamamıza rağmen kaybetmedik. Gruptaki her maç zor, gruptaki son maça kadar iddiası olan bir Galatasaray istiyoruz."
MARCAO AÇIKLAMASI
"Kadro için henüz karar vermedim. Savunma bölgesinde seçeneklerimiz güçlü. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim ama kadroyu henüz net hale getirmedim."
"Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu, ağır şekilde eleştirmek bence çok doğru değil."
"Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak doğru olmaz. Kerem Aktürkoğlu, önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız."
"Babel esasında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Beğendiğim, yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemi döneminde bazı şeyler oldu. Form grafiği kendisine başka türlü bakılmasını sağladı. Babel, özellikle gençlere önemli bir ağabey."