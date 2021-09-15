Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi Marcao açıklaması! "Oynatabilirim..."

"Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu, ağır şekilde eleştirmek bence çok doğru değil."

"Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak doğru olmaz. Kerem Aktürkoğlu, önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız."

"Babel esasında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Beğendiğim, yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemi döneminde bazı şeyler oldu. Form grafiği kendisine başka türlü bakılmasını sağladı. Babel, özellikle gençlere önemli bir ağabey."