Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi Marcao açıklaması! "Oynatabilirim..."
Giriş Tarihi: 15.9.2021 17:18 Son Güncelleme: 15.9.2021 17:51

Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi Marcao açıklaması! "Oynatabilirim..."

Son dakika: Fatih Terim’den Lazio maçı öncesi Marcao açıklaması! Oynatabilirim...

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, gruptaki ilk maçında Lazio ile kozlarını paylaşıyor. Yarın akşam 19:45'te başlayacak maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve genç oyuncu Halil Dervişoğlu Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'nun da yarın akşam Lazio karşısında sahada olması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşılaşacak. Yarın akşam saat 19.45'te başlayacak olan zorlu mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu. Halil Dervişoğlu ise Fatih Terim'le birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları...

"Geçen sene güzel bir sezon geçirdim. G.Saray'ı çok sevdim. Gelmek istediğim yer burasıydı. Burada mutluyum. Özellikle benzemek istediğim bir futbolcu yok. Sakinlik, benim oyun şeklim ve bundan vazgeçmeyeceğim."

"Takım olarak iyi konsantreyiz. İyi hazırlandık. İnşallah güzel performans sergileyip galip çıkacağız. G.Saray taraftarının önünde oynayacağım için heyecanlıyım."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ BİR GRUPTAYIZ"

Halil Dervişoğlu'ndan sonra Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, Avrupa Ligi'ndeki grubun, Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu belirtti.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

"Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız. Hepsi çok güçlü takımlar. Ş. Ligi kurası çekseniz, kimsenin yadırgamayacağı bir gruptayız.Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. Karşılarında yeni kadro kurmaya çalışan, gençleşen bir Galatasaray var. Takımıma güveniyorum. Gençlere ve arkadaşlarıma güveniyorum."

"Burada da iyi bir fikstürle başlamadık; içeride Lazio sonrasında iki deplasman. Kendi evimizde ilk defa oynuyoruz, son 10 maçın sekizini dış sahalarda oynamamıza rağmen kaybetmedik. Gruptaki her maç zor, gruptaki son maça kadar iddiası olan bir Galatasaray istiyoruz."

MARCAO AÇIKLAMASI

"Kadro için henüz karar vermedim. Savunma bölgesinde seçeneklerimiz güçlü. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim ama kadroyu henüz net hale getirmedim."

"Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu, ağır şekilde eleştirmek bence çok doğru değil."

"Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak doğru olmaz. Kerem Aktürkoğlu, önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız."

"Babel esasında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Beğendiğim, yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemi döneminde bazı şeyler oldu. Form grafiği kendisine başka türlü bakılmasını sağladı. Babel, özellikle gençlere önemli bir ağabey."

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB kura çekimi canlı izle: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
GSB kura çekimi ekranı: İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: Fenerbahçe'deki Mesut Özil - Pereira gerçeği ortaya çıktı! Sivasspor maçında oyundan alınması...
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saati bekliyor
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Son dakika haberi: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi Marcao açıklaması! "Oynatabilirim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA