Liverpool Milan Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool Milan maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi dün başladı. B Grubu maçında bugün, İngiltere temsilcisi Liverpool, sahasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Liverpool Milan ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Liverpool Milan Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar