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Giriş Tarihi: 15.9.2021 14:45

Manchester City Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City Leipzig maçı şifresiz mi?

Manchester City Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City Leipzig maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor. İngiliz devi Manchester City, sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Bu doğrultuda, Manchester City Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ev sahibi Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig karşısında galibiyeti hedefliyor. Peki, Manchester City Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City Leipzig maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi dün başladı. A Grubu maçında bugün, İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Manchester City Leipzig ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Manchester City Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar

MANCHESTER CITY LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City ile Leipzig arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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Manchester City Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City Leipzig maçı şifresiz mi?
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