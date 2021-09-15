Manchester City Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City Leipzig maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi dün başladı. A Grubu maçında bugün, İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Manchester City Leipzig ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Manchester City Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar