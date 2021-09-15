Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Eylül 2021 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te dokunulmazlık oyunu mücadelesi için nefesler tutuldu. Tayland mutfağına ait yemeklerin yapılacağı gecede iki takımın arasındaki ipler oldukça gerilirken öte yandan "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, 15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Programın izleyenleri yarışmada bu gece kazanan tarafın kim olacağını merak ediyor. İşte Masterchef dokunulmazlık oyunu hakkında merak edilen tüm detaylar...
MasterChef Türkiye'de bu akşam Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, takım oyunu öncesinde yapılacak yemekleri ve süreyi açıklayacak. Tayland mutfağından yemekleri yapmak için yarışmacılar, tüm yeteneklerini, bilgilerini gösterecek. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları yemeklerde hangi takımın daha başarılı olduğunu, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını açıklayacak.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?
MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girecek. Yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. Böylece haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?
MasterChef'te bu hafta ilk iki eleme adayı dün akşam belirlenmişti. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan Burcu, birinci eleme adayı olmuştu. İkinci eleme adayı ise Mustafa oldu. Bu akşam ise dokunulmazlığı kaybeden takım, toplanacak konsey sonrasında dördüncü eleme adayını oylama sonucunda belirleyecek.