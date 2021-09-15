Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Eylül 2021 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, takım oyunu öncesinde yapılacak yemekleri ve süreyi açıklayacak. Tayland mutfağından yemekleri yapmak için yarışmacılar, tüm yeteneklerini, bilgilerini gösterecek. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları yemeklerde hangi takımın daha başarılı olduğunu, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını açıklayacak.