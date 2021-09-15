Matador, Viking’e karşı!

Forma rekabetini kazanan İspanyol stoper Montero, Norveçli yıldız Haaland’ı durdurmaya çalışacak
Beşiktaş'ta Vida'nın sakatlığı sonrası stoperde Welinton'ın partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Dünkü idman sonrası bu soru işareti ortadan kalktı. Kartal'da Necip ile Montero arasındaki forma rekabetinden öne çıkan isim İspanyol oyuncu oldu. Montero,Dortmund'un Norveçli gol makinesi ErlingHaaland'ı durdurma görevini üstlenecek. N'Sakala, Rıdvan'ın, Atiba ise sakatlığı bulunan Alex'in yerini alacak. Kanadalı, bu mücadelede Josef'e daha yakın olacak, Pjanic de hücum aklı olarak sahada yer alacak. Salondaçalışan N'Koudou yedek soyunacak, 11'deLarin başlayacak.
ALMANLAR'DA 6 EKSİK
Dortmund, bu akşamki maç öncesi eksikler nedeniyle sıkıntılı. Alman ekibi, İstanbul'a 6 yıldızından yoksun geldi. Sakatlıkları bulunan Emre Can, Reyna,Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer maç kadrosuna dahil edilmedi.
BEŞİKTAŞ'I HAFİFE ALAN BÜYÜK HATA YAPAR'
DORTMUND Teknik Direktörü Marco Rose, kendilerini bekleyen atmosferin farkında olduklarını söyledi. Rose, "Avrupa'nın en büyük ve gürültülü statlarından birinde oynayacağız. Beşiktaşsavunmada agresif ve hücumda da güçlübir takım. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapacağımızdan ümitliyim" dedi. Daha önce Beşiktaş'ta çalışan ve şimdi Rose'un yardımcılığını yapan Edin Terzic ise "Beşiktaş'ı hafife alan büyük hata yapar" ifadelerini kullandı.