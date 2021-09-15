Öğretmen ek atamalar ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB 15 bin öğretmen ek atama takvimi 2021!

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz hafta 15 bin öğretmen atama müjdesi vermiş ardından ise atamalara ilişkin takvim Bakanlık tarafından adayların bilgisine sunulmuştu. Bu noktada atanmayı bekleyen binlerce kişi gözünü "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB 2021 ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevirdi. Öte yandan başvuru tarihleri ile beraber sonuç tarihi, branş dağılımı ve kontenjanlar gibi birçok detay da yakından takip ediliyor. Peki, 15 bin öğretmen ek atama ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları belli mi? İşte tüm detaylar...