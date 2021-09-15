Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmen ek atamalar ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB 15 bin öğretmen ek atama takvimi 2021!
Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:23 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:23

Öğretmen ek atamalar ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB 15 bin öğretmen ek atama takvimi 2021!

Öğretmen ek atamalar ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB 15 bin öğretmen ek atama takvimi 2021!

Öğretmen atama takvimi ile beraber yapılacak 15 bin atamaya ilişkin branş dağılımı, başvuru tarihleri, kontenjanları gibi birçok detay adayların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta gelen son dakika açıklamasıyla takvim adayların erişimine sunulmuştu. Böylece atamaların önümüzdeki Ocak ayında belirlenen tarihte olacağı netleşmiş oldu. "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları şimdi ise gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte 15 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve başvuru tarihleri gibi tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz hafta 15 bin öğretmen atama müjdesi vermiş ardından ise atamalara ilişkin takvim Bakanlık tarafından adayların bilgisine sunulmuştu. Bu noktada atanmayı bekleyen binlerce kişi gözünü "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB 2021 ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevirdi. Öte yandan başvuru tarihleri ile beraber sonuç tarihi, branş dağılımı ve kontenjanlar gibi birçok detay da yakından takip ediliyor. Peki, 15 bin öğretmen ek atama ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları belli mi? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen atamasının müjdesini vermişti.

Erdoğan paylaşımında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu | Video

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

2020 VE 2021 KPSS PUANLARI İLE BAŞVURULAR ALINACAK

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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Öğretmen ek atamalar ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB 15 bin öğretmen ek atama takvimi 2021!
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