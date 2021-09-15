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Giriş Tarihi: 15.9.2021 14:40 Son Güncelleme: 15.9.2021 14:41

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! 2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri kim?

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! 2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri kim?

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene ki jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanan 2021 O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu da şekilleniyor. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? İşte yeni sezon detayları…

O Ses Türkiye yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken jüri üyelerinde değişiklik olduğu biliniyor. Konuya yönelik olarak Acun Ilıcalı ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" dedi. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM? 2021

Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yaptı.

Ebru Gündeş ile anlaştık diyen Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz." dedi.

Ilıcalı devam eden konuşmasında Hadise'nin yerine gelecek ismi söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor.

Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum.

Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağ olsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler."

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Kasım ayında yeni sezonun başlayacağı düşünülürken detaylı bilgi henüz gelmedi.

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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! 2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri kim?
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