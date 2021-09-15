Okula gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı? 2021-2022 Okula gitmeyenler devamsız yok yazılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken veli ve öğrencilerin merak ettiği çeşitli konular da bulunuyor. Bunların en önemlisi ise okual gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime dair esasları paylaştı. Peki, 2021-2022 okula gitmek zorunlu mu, tercihe mi bağlı? Okula gitmeyenler yok yazılıyor mu? İşte bilgiler