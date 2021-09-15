Okula gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı? 2021-2022 Okula gitmeyenler devamsız yok yazılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken veli ve öğrencilerin merak ettiği çeşitli konular da bulunuyor. Bunların en önemlisi ise okual gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime dair esasları paylaştı. Peki, 2021-2022 okula gitmek zorunlu mu, tercihe mi bağlı? Okula gitmeyenler yok yazılıyor mu? İşte bilgiler
Öğrencilerin haftada 5 gün okula gitmesi zorunlu olacak ve geçen yıllarda olduğu gibi devam zorunluluğu olacak.
Özürsüz/raporsuz yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerin devamsızlık verileri sisteme işlenecek.
HAFTADA KAÇ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR?
Eskisi gibi haftada 5 gün gerçekleşecek olan eğitim-öğretim faaliyetleri, koronavirüsle mücadele tedbirleri ile gerçekleştirilecek.
Bu tedbirlere uygun şekilde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim Pazartesi-Cuma arası günlerde gerçekleştirilecek.