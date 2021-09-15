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Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:17 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:17

Okula gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı? 2021-2022 Okula gitmeyenler devamsız yok yazılıyor mu?

Okula gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı? 2021-2022 Okula gitmeyenler devamsız yok yazılıyor mu?

Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başladı. Öğrenciler, ders başı yaparken yüz yüze eğitime dair birçok detay da merak konusu oldu. Bunların başında, okula gitmek zorunlu mu yoksa tercihe mi bağlı sorusu geliyor. Bununla beraber, 2021-2022 okula gitmeyenler yok yazılacak mı konusuyla ilgili araştırmalar da yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim hakkında detayları paylaştı. Peki, okula gitmek zorunlu mu, tercihe mi bağlı? Okula gitmeyenler devamsız sayılıyor mu? Detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken veli ve öğrencilerin merak ettiği çeşitli konular da bulunuyor. Bunların en önemlisi ise okual gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime dair esasları paylaştı. Peki, 2021-2022 okula gitmek zorunlu mu, tercihe mi bağlı? Okula gitmeyenler yok yazılıyor mu? İşte bilgiler

HAFTADA 5 GÜN OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Öğrencilerin haftada 5 gün okula gitmesi zorunlu olacak ve geçen yıllarda olduğu gibi devam zorunluluğu olacak.

OKULA GİTMEYENLER YOK YAZILACAK MI?

Özürsüz/raporsuz yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerin devamsızlık verileri sisteme işlenecek.

HAFTADA KAÇ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR?

Eskisi gibi haftada 5 gün gerçekleşecek olan eğitim-öğretim faaliyetleri, koronavirüsle mücadele tedbirleri ile gerçekleştirilecek.

Bu tedbirlere uygun şekilde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim Pazartesi-Cuma arası günlerde gerçekleştirilecek.

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Okula gitmek zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı? 2021-2022 Okula gitmeyenler devamsız yok yazılıyor mu?
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