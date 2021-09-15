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Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:44

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi?

Kanal D ekranlarında Sadakatsiz yeni sezon yayınlanacak. Melis Sezen, Caner Cindoruk, Cansu Dere’nin rol aldığı yapımın tanıtım fotoğrafları paylaşıldı. Dizinin ikinci sezonu için geri sayım sürerken gelen fotoğrafların ardından Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Doctor Foster dizisinden uyarlanan dizinin fragmanın yayınlanmasıyla Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıt bulması bekleniyor. İşte tüm detaylar…

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle çoğu dizi yeni sezona başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm ise bu noktada merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon finalinde Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Yeni sezona başlayan dizilerin ardından Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D'de Sadakatsiz yeni sezon bekleniyor!

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi?
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