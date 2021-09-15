Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi?

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle çoğu dizi yeni sezona başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm ise bu noktada merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon finalinde Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Yeni sezona başlayan dizilerin ardından Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D'de Sadakatsiz yeni sezon bekleniyor!
Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.
Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?