Sergen Yalçın kararını verdi! Haaland’a karşı Montero

Beşiktaş'ta Vida'nın sakatlığı sonrası stoperde Welinton'ın partnerinin kim olacağı merak ediliyordu.
Dünkü idman sonrası bu soru işareti ortadan kalktı. Kartal'da Necip ile Montero arasındaki forma rekabetinden öne çıkan isim İspanyol oyuncu oldu.
Montero, Dortmund'un Norveçli gol makinesi Erling Haaland'ı durdurma görevini üstlenecek. N'Sakala, Rıdvan'ın, Atiba ise sakatlığı bulunan Alex'in yerini alacak.
Kanadalı, bu mücadelede Josef'e daha yakın olacak, Pjanic de hücum aklı olarak sahada yer alacak. Salonda çalışan N'Koudou yedek soyunacak, 11'de Larin başlayacak.