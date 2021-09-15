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Giriş Tarihi: 15.9.2021 08:46 Son Güncelleme: 15.9.2021 08:47

Sergen Yalçın kararını verdi! Haaland'a karşı Montero

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın kararını verdi! Haaland’a karşı Montero

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın yokluğunda Borussia Dortmund maçında savunmada kimin oynayacağı sorusu cevabını buldu. Forma rekabetini kazanan İspanyol stoper Montero, Norveçli yıldız Erling Haaland’ı durdurmaya çalışacak.

Beşiktaş'ta Vida'nın sakatlığı sonrası stoperde Welinton'ın partnerinin kim olacağı merak ediliyordu.

Dünkü idman sonrası bu soru işareti ortadan kalktı. Kartal'da Necip ile Montero arasındaki forma rekabetinden öne çıkan isim İspanyol oyuncu oldu.

Montero, Dortmund'un Norveçli gol makinesi Erling Haaland'ı durdurma görevini üstlenecek. N'Sakala, Rıdvan'ın, Atiba ise sakatlığı bulunan Alex'in yerini alacak.

Kanadalı, bu mücadelede Josef'e daha yakın olacak, Pjanic de hücum aklı olarak sahada yer alacak. Salonda çalışan N'Koudou yedek soyunacak, 11'de Larin başlayacak.

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Sergen Yalçın kararını verdi! Haaland'a karşı Montero
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