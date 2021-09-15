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Giriş Tarihi: 15.9.2021 18:28 Son Güncelleme: 15.9.2021 18:38

Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! Dortmund maçında 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor! Dortmund maçında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde etti. Siyah-beyazlılar, C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Temsilcimiz, grubun ilk maçında Borussia Dortmund'u evinde ağırlayacak. Zorlu maçta Sergen Yalçın'ın ilk 11'i de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Ülkemizi Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle güçlenen siyah-beyazlılar, Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon'un bulunduğu grupta iyi sonuçlar elde etmek istiyor.

Saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda günün diğer maçı ise Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak.

Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ın ve Borussia Dortmund'un 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

NKOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI!

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül'de oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe aldığı belirtildi.

VİDA, UMUT MERAŞ VE ALEX TEİXEİRA EKSİK

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ve Alex Teixeira, Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. Umut Meraş ise milli takım kampında sakatlanmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında teknik adam olarak görev yapacak. Geçen sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde kritik goller atmıştı.

Sergen Yalçın futbolculuğu döneminde, Beşiktaş'ın Chelsea'yı 2-0 mağlup ettiği maçta iki gol atmıştı.

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Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! Dortmund maçında 11'ler belli oldu...
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