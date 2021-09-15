Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor! Dortmund maçında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Ülkemizi Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle güçlenen siyah-beyazlılar, Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon'un bulunduğu grupta iyi sonuçlar elde etmek istiyor.
Saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda günün diğer maçı ise Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak.
Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ın ve Borussia Dortmund'un 11'leri belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland
NKOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI!
Beşiktaş Futbol Takımı'nda Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül'de oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe aldığı belirtildi.
VİDA, UMUT MERAŞ VE ALEX TEİXEİRA EKSİK
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ve Alex Teixeira, Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. Umut Meraş ise milli takım kampında sakatlanmıştı.
SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI!
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında teknik adam olarak görev yapacak. Geçen sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde kritik goller atmıştı.
Sergen Yalçın futbolculuğu döneminde, Beşiktaş'ın Chelsea'yı 2-0 mağlup ettiği maçta iki gol atmıştı.