Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor! Dortmund maçında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Ülkemizi Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle güçlenen siyah-beyazlılar, Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon'un bulunduğu grupta iyi sonuçlar elde etmek istiyor.

Saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda günün diğer maçı ise Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak.