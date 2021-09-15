Son dakika: Beşiktaş’ta N’Koudou, Borussia Dortmund maçında yok

Son dakika haberi... Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin Nkodou'nun Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş: Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLANAN KAMP KADROSU