Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus'tan sürpriz hamle! Lewandowski...
Giriş Tarihi: 15.9.2021 14:42 Son Güncelleme: 15.9.2021 14:46

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus'tan sürpriz hamle! Lewandowski...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

Son dakika... İtalya Seria A'da oynadığı üç maçtan galibiyet çıkaramayan Juventus, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu derinden hissediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus, Ronaldo'nun boşluğunu Brezilyalı yıldızla dolduracak. Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski'nin tutumu bu transferde etkili olacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun imzası sonrası büyük sükse yaptı. Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'den Ronaldo'nun eski takımı Juventus'a transfer gündemde. Brezilyalı 9 numaranın yeni adresi İtala olabilir.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

SON DAKİKA: RONALDO'NUN BOŞLUĞUNU ONUNLA DOLDURACAKLAR!

Serie A'da topladığı 1 puanla 17. sırada bulunan Juventus, Ronaldo'nun boşluğunu dolduramadı! Moise Kean'ı kadrosuna katan Torino ekibi Ronaldo'dan sonra büyük problem yaşadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

JUVENTUS'UN İLK HEDEFİ GABRİEL JESUS!

Manchester City forması giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, İtalyan ekibinin ilk hedefi olarak dikkat çekiyor. Bernardeschi, Dybala, Morata, Kean ve Kaio Jorge gibi hücum oyuncularının yanına Jesus da eklenebilir.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

TRANSFER LEWANDOWSKİ'YE BAĞLI!

Bayern Münih'in süperstarı Robert Lewandowski gelecek sezon Alman ekibinden ayrılabilir. Lewandowski'nin ayrılığı sonrasında Münih'in transfer hedeflerinden biri de Gabriel Jesus!

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

Polonyalı forvet gelecek sezon takımdan ayrılabilir.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

BAYERN MÜNİH BARCELONA'YA ACIMADI!

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nun ilk maçında Bayern Münih, Barcelona deplasmanına konuk oldu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

Müller'in golüyle 34. dakikada öne geçen Bayern Münih ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

56. ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle maçı kazanan Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında olduğunu herkese gösterdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

Uzun yıllar boyunca takımın kaptanlığını yapan Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, Messi'siz çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol atamadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

Transferin son günü Fransız golcü Griezmann'ı da kaptıran Barcelona bu sezon hücum hattında sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
GSB kura çekimi canlı izleme ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB işçi/personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
GSB kura çekimi ekranı: İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika: Fenerbahçe'deki Mesut Özil - Pereira gerçeği ortaya çıktı! Sivasspor maçında oyundan alınması...
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saati bekliyor
Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Başkanvekiline de VİP makam aracı
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus'tan sürpriz hamle! Lewandowski...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA