Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası toparlanamayan Juventus’tan sürpriz hamle! Lewandowski...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun imzası sonrası büyük sükse yaptı. Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'den Ronaldo'nun eski takımı Juventus'a transfer gündemde. Brezilyalı 9 numaranın yeni adresi İtala olabilir.
SON DAKİKA: RONALDO'NUN BOŞLUĞUNU ONUNLA DOLDURACAKLAR!
Serie A'da topladığı 1 puanla 17. sırada bulunan Juventus, Ronaldo'nun boşluğunu dolduramadı! Moise Kean'ı kadrosuna katan Torino ekibi Ronaldo'dan sonra büyük problem yaşadı.
JUVENTUS'UN İLK HEDEFİ GABRİEL JESUS!
Manchester City forması giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, İtalyan ekibinin ilk hedefi olarak dikkat çekiyor. Bernardeschi, Dybala, Morata, Kean ve Kaio Jorge gibi hücum oyuncularının yanına Jesus da eklenebilir.
TRANSFER LEWANDOWSKİ'YE BAĞLI!
Bayern Münih'in süperstarı Robert Lewandowski gelecek sezon Alman ekibinden ayrılabilir. Lewandowski'nin ayrılığı sonrasında Münih'in transfer hedeflerinden biri de Gabriel Jesus!
Polonyalı forvet gelecek sezon takımdan ayrılabilir.
BAYERN MÜNİH BARCELONA'YA ACIMADI!
Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nun ilk maçında Bayern Münih, Barcelona deplasmanına konuk oldu.
56. ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle maçı kazanan Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında olduğunu herkese gösterdi.
Uzun yıllar boyunca takımın kaptanlığını yapan Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, Messi'siz çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol atamadı.
Transferin son günü Fransız golcü Griezmann'ı da kaptıran Barcelona bu sezon hücum hattında sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor.