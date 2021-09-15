Son dakika haberi... Manchester United'a dönüşü muhteşem olan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçına da damga vurdu. Ancak Portekizli yıldızı yeniden gündem yapan ne attığı gol ne de egale ettiği Casillas ve Messi'ye ait olan 2 rekordu. İşte son dakika haberinin detayları...
Manchester United'a dönüşü ve ilk maçında attığı 2 golle manşetleri süsleyen Cristiano Ronaldo bu kez farklı bir haberle gündeme geldi.
Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Young Boys maçında 13. dakikada sahneye çıkarak yine golünü atmayı başarmıştı.
Ancak 35'te Wan-Bissaka'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Kırmızı Şeytanlar, 90+5'te yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
MESSI'NIN REKORUNA ORTAK OLDU
Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 36 farklı takıma gol atmayı başararak bu alanda Lionel Messi'yi yakaladı.
Devler Ligi'nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.
IKER CASILLAS'I DA YAKALADI
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, bu alanda Iker Casillas'ın en çok maça çıkma rekorunu egale etti.
RONALDO ÇEKTİĞİ ŞUTLA KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BAYILTTI
Cristiano Ronaldo'nun kırdığı yeni rekorların aksine manşetlere taşınması ise Young Boys maçında ısınırken attığı şutla oldu.
Portekizli yıldızın çektiği şutun isabet ettiği kadın güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi.
Olayın hemen ardından reklam panolarının üzerinden atlayarak olay yerine giden Ronaldo, güvenlik görevlisine yardımda bulunmaya çalıştı.
Güvenlik görevlisinin başından bir an olsun ayrılmayan Cristiano Ronaldo, görevlinin kendine gelmesinin ardından ona formasını verdi ve defalarca özür diledi.
Ronaldo formasıyla poz vererek hatıra fotoğrafı çektiren güvenlik görevlisinin ciddi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.