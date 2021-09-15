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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:16 Son Güncelleme: 15.9.2021 11:18

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Son dakika haberi... Manchester United'a dönüşü muhteşem olan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçına da damga vurdu. Ancak Portekizli yıldızı yeniden gündem yapan ne attığı gol ne de egale ettiği Casillas ve Messi'ye ait olan 2 rekordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Manchester United'a dönüşü muhteşem olan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçına da damga vurdu. Ancak Portekizli yıldızı yeniden gündem yapan ne attığı gol ne de egale ettiği Casillas ve Messi'ye ait olan 2 rekordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Manchester United'a dönüşü ve ilk maçında attığı 2 golle manşetleri süsleyen Cristiano Ronaldo bu kez farklı bir haberle gündeme geldi.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Young Boys maçında 13. dakikada sahneye çıkarak yine golünü atmayı başarmıştı.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Ancak 35'te Wan-Bissaka'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Kırmızı Şeytanlar, 90+5'te yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

MESSI'NIN REKORUNA ORTAK OLDU

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 36 farklı takıma gol atmayı başararak bu alanda Lionel Messi'yi yakaladı.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Devler Ligi'nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

IKER CASILLAS'I DA YAKALADI

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, bu alanda Iker Casillas'ın en çok maça çıkma rekorunu egale etti.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Ronaldo ve Iker Casillas'ı Xavi (151), Lionel Messi (149) ve Raul (142) takip ediyor.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

RONALDO ÇEKTİĞİ ŞUTLA KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BAYILTTI

Cristiano Ronaldo'nun kırdığı yeni rekorların aksine manşetlere taşınması ise Young Boys maçında ısınırken attığı şutla oldu.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Portekizli yıldızın çektiği şutun isabet ettiği kadın güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Olayın hemen ardından reklam panolarının üzerinden atlayarak olay yerine giden Ronaldo, güvenlik görevlisine yardımda bulunmaya çalıştı.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Güvenlik görevlisinin başından bir an olsun ayrılmayan Cristiano Ronaldo, görevlinin kendine gelmesinin ardından ona formasını verdi ve defalarca özür diledi.

Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu

Ronaldo formasıyla poz vererek hatıra fotoğrafı çektiren güvenlik görevlisinin ciddi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

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Son dakika: Geceye damga vuran olay! Yürekler ağza geldi, Ronaldo hemen yanına koştu
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