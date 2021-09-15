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Giriş Tarihi: 15.9.2021 19:34 Son Güncelleme: 15.9.2021 19:38

Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde! Chelsea'yi dağıtmıştı...

Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş’ın başında ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde! Chelsea’yi dağıtmıştı...

Son dakika haberi... Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonun ikinci yarısında efsanesi olduğu kulüpte Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğu devralmıştı. O dönemden bu yana Beşiktaş taraftarıyla bütünleşen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Beşiktaş'ın başında çıkıyor.

Beşiktaş ile teknik direktörlük macerasına 2020 Ocak ayında başlayan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Efsanesi olduğu kulüpte teknik direktörlük kariyerine rüya gibi başlayan Sergen Yalçın, ilk Şampiyonlar Ligi deneyimine de çıktı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 84 puanla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım hakkı elde etti.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde de ilk Şampiyonlar Ligi sınavına Borussia Dortmund karşısında çıkıyor.

CHELSEA'Yİ DAĞITMIŞTI

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde tüm futbolseverlerin hatırladığı bir maç olan Chelsea-Beşiktaş maçı, Sergen Yalçın'ın damga vurduğu bir mücadele olmuştu.

2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, Stamford Brigde'de Chelsea'ye konuk olmuştu. Chelsea karşısında etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde maçın yıldızı olan Sergen Yalçın, aradan geçen 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alıyor.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

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Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde! Chelsea'yi dağıtmıştı...
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