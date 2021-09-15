Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı milyonlarca şans oyunu sever tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz çekilişlerde ikramiyenin devrettiği bilinirken ikramiyenin 19 Milyon TL'yi aştığı biliniyor. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları ise çekilişin saatinin yaklaşmasıyla beraber gündeme taşındı. İşte Milli Piyango (MPİ) canlı yayını ile Süper Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar...