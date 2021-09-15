Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı milyonlarca şans oyunu sever tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz çekilişlerde ikramiyenin devrettiği bilinirken ikramiyenin 19 Milyon TL'yi aştığı biliniyor. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları ise çekilişin saatinin yaklaşmasıyla beraber gündeme taşındı. İşte Milli Piyango (MPİ) canlı yayını ile Süper Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar...
Milli Piyango Online ile 14 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Aşağıdaki linkler üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
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