Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! "Çok hırslı, tam bir takım oyuncusu"
Giriş Tarihi: 15.9.2021 19:56 Son Güncelleme: 15.9.2021 20:07

Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! "Çok hırslı, tam bir takım oyuncusu"

Vitor Pereira’dan Mesut Özil açıklaması! Çok hırslı, tam bir takım oyuncusu

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, yarın Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Mesut, yarınki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için çok önemli. Yarın ona iyi bir maç diliyorum." dedi.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, yarın Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira, "Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak. Yarın teknik ve kaliteli bir takım görmek istiyorum, pozitif bir oyun ve hırs da görmek istiyorum. Yarınki rakibimize karşı oynamak bizim için bir fırsat, çok fazla Türk taraftar olacaktır. Mesut, yarınki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için çok önemli. Yarın ona iyi bir maç diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osayi Samuel ise "Gün ve gün geliştiğimizi düşünüyorum. Hocamın da bana çok yardımı oluyor. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istiyoruz." diyekonuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
GSB kura çekimi canlı izle: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
GSB kura çekimi ekranı: İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: Fenerbahçe'deki Mesut Özil - Pereira gerçeği ortaya çıktı! Sivasspor maçında oyundan alınması...
Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmen duyurdu | 2021-2022 Okullarda yüz yüz eğitim devam edecek mi?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saati bekliyor
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! "Çok hırslı, tam bir takım oyuncusu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA