Akılla izahı yok!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan, Galatasaray maçının hakemlerine ateş püskürdü: "Türkiye'nin gözleri önünde akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı. Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır, sebebini bilmediğimiz bir biçimde penaltı kararını veremedi. Şaibelerden, soru işaretlerinden ve art niyetli kararlardan arınmış bir sezon istiyoruz"
Trabzonspor camiasından, 2-2 biten Galatasaray maçının hakem yönetimi ile ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, yeni sezona çok iyi başladıklarını ve başarıya koşacak bir takım olduklarını belirtti. Ancakher türlü iyi koşulu sağlamalarına rağmenhakem hataları nedeniyle olumsuzluklarlakarşılaştıklarını ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Galatasaray müsabakasında yine tüm Türkiye'nin gözleri önünde akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı."
EKRANDAN BİLE GÖREMEDİ
"Türkiye'deki tüm yorumcuların ve eski hakemlerin penaltı kararında birleştiği pozisyonda, gerek müsabakanın hakemi Ali Palabıyık gerekse VAR'daki Cüneyt Çakır, sebebini bilmediğimiz biçimde penaltı kararını veremedi. UEFA ve FIFAorganizasyonlarında üst düzey görevleralan Çakır'ın bu pozisyonu, özellikle de önündeki ekranlardan bakarak görememesi bizlerin aklında soru işaretleri bırakıyor. Trabzonspor olarak şaibelerden,soru işaretlerinden veart niyetli kararlardan arınmışbir sezon istiyoruz."
EMEKLERİMİZI ÇALIYORLAR
"Emek, zaman, para harcıyoruz ancak VAR'daki ekrandan bile çok rahat görülebilecek pozisyonda tüm bu emeklerimizin çalındığına tanık oluyoruz. Bu, Trabzonsporcamiası olarak artık bizlerin hazmedebileceğibir durum değil. Biz nasıl ki işimizi layıkıyla yapıyoruz, müsabakaları yönetenler de yapmak mecburiyetinde. Tek istediğimiz adil ve hakkaniyetli hakem performansları görmektir."