Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Akılla izahı yok!
Giriş Tarihi: 16.9.2021

Akılla izahı yok!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan, Galatasaray maçının hakemlerine ateş püskürdü: "Türkiye'nin gözleri önünde akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı. Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır, sebebini bilmediğimiz bir biçimde penaltı kararını veremedi. Şaibelerden, soru işaretlerinden ve art niyetli kararlardan arınmış bir sezon istiyoruz"

Trabzonspor camiasından, 2-2 biten Galatasaray maçının hakem yönetimi ile ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, yeni sezona çok iyi başladıklarını ve başarıya koşacak bir takım olduklarını belirtti. Ancak her türlü iyi koşulu sağlamalarına rağmen hakem hataları nedeniyle olumsuzluklarla karşılaştıklarını ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Galatasaray müsabakasında yine tüm Türkiye'nin gözleri önünde akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı."

EKRANDAN BİLE GÖREMEDİ
"Türkiye'deki tüm yorumcuların ve eski hakemlerin penaltı kararında birleştiği pozisyonda, gerek müsabakanın hakemi Ali Palabıyık gerekse VAR'daki Cüneyt Çakır, sebebini bilmediğimiz biçimde penaltı kararını veremedi. UEFA ve FIFA organizasyonlarında üst düzey görevler alan Çakır'ın bu pozisyonu, özellikle de önündeki ekranlardan bakarak görememesi bizlerin aklında soru işaretleri bırakıyor. Trabzonspor olarak şaibelerden, soru işaretlerinden ve art niyetli kararlardan arınmış bir sezon istiyoruz."

EMEKLERİMİZI ÇALIYORLAR
"Emek, zaman, para harcıyoruz ancak VAR'daki ekrandan bile çok rahat görülebilecek pozisyonda tüm bu emeklerimizin çalındığına tanık oluyoruz. Bu, Trabzonspor camiası olarak artık bizlerin hazmedebileceği bir durum değil. Biz nasıl ki işimizi layıkıyla yapıyoruz, müsabakaları yönetenler de yapmak mecburiyetinde. Tek istediğimiz adil ve hakkaniyetli hakem performansları görmektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
Gözler son dakika açıklamasında! KPSS sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları sorgulama ekranı
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlar KYK yurt sonuçları için bekleyişte!
GSB duyurdu: GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanır? GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
SON DAKİKA: Beşiktaş, Haaland ve Bellingham'ı durduramadı! 90'da Montero'nun golü geldi ama!
Dün akşamki Masterchef eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 15 Eylül 2021 Masterchef haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor!
İBB’ye ait spor kompleksinde klor borusu patladı! 6 kişi zehirlendi
Ankara-İstanbul yolunun alternatifi olacak projede ilk adım atıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Akılla izahı yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA