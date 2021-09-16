AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ve DGS - İkinci Üniversite - YKS kayıt ekranı

AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt süreciyle ilgili detaylar gündemde yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi üzerinden açıköğretim eğitimi almak isteyen adaylar "AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, açıköğretim kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. 6 Eylül'de YKS kayıtlarının başladığı bilinirken bu kurumda eğitim görmekte olan kişiler de yenileme yapması gerekiyor. Peki, 2021 Güz dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, açıköğretim kayıt ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.
Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.