ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulaması son günlerde epey arttı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler başarısız olduğu derslerden sınavlarını oldu. ATA AÖF yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgula ekranı
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde bilgi yer alacaktır.
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.