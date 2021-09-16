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Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:39 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:40

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, ekonomik anlamda yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle bankaların kredi paketlerine yoğunlaşıyor. Kredi faiz oranları ise pek çok bankada dönem dönem değişiklik gösteriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları ile ilgili son durum vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Kredi ihtiyacı olanlar en düşük faiz oranı olan bankayı tercih etmek isterken her banka için oranlar da belli oldu. Başta devlet bankaları olmak üzere pek çok banka dönem dönem uygun fiyatlı kredi paketi açıklıyor. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

- Tüketici kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.59 - Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1,63 - Taşıt kredisi: 1,54 - Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

- Konut kredisi: 1.37 - İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.60 - Taşıt kredisi: 1.55 - Ev kredisi: 1.38

TEB FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.61 - Konut kredisi: 1.51

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Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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