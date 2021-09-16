Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 1. Bölüm TRT1 canlı izle! Barbaroslar dizisi ilk bölüm tamamı kesintisiz izle!

Tarihi bir döneme ışık tutan TRT1'in yeni dizisi fragmanlarıyla dahi gündeme bomba gibi düşerken bugün ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. Bölüm izle seçeneğiyle araştırılıyor. Dizinin ilk bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyen diziseverler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. Bölüm TRT1 canlı izle ekranı üzerinden yapımı seyredebilecek. İşte TRT1 ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı canlı izle ekranı ve yapıma dair detaylar...
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BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?
Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını izleyeceğimiz Barbaros dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Barbaros oyuncuları ise şu şekilde;
Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)
Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Yetkin Dikinciler (İshak Reis)
Caner Topçu (İlyas Reis)
Bahadır Yenişehirlioğlu
Melis Babadağ
Pelin Akil
Gülcan Arslan
Yiğit Özşener
Devrim Evin
İsmail Filiz