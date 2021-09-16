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Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:26

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Antuan’ı Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Antuan’ı Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

TRT 1’in yeni tarih dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin izleyicileri, dizide yer alan karakterlerin tarihteki karşılığını ve oyuncuları ilgiyle araştırıyor. Bu kapsamda, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Antuan’a hayat veren Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları da gündeme geliyor. Antuan gerçekte var mı, tarihte Antuan kimdir? İşte Devrim Evin ve dizideki rolü hakkında merak edilenler.

Fetih 1453 adlı yapımda Fatih Sultan Mehmet'i; Yunus Emre: Aşkın Sesi adlı filmde Yunus Emre'yi canlandıran Devrim Evin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterine hayat verecek. Bu haberin duyulmasının ardından pek çok dizi izleyicisi "Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli, hangi yapımlarda rol aldı?" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. İşte Devrim Evin'in hayatı, dizileri ve filmleri.

DEVRİM EVİN HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kadrosunda yer alan Devrim Evin, dizide Antuan karakterine hayat verecek.

DEVRİM EVİN KİMDİR?

12 Kasım 1978 Gölbaşı, Adıyaman doğumlu olan Devrim Evin, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, Kaleiçi, İki Arada Aşk ve Suç Dosyası gibi televizyon dizilerinde de rol aldı. 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkat çekmiştir.

DEVRİM EVİN DİZİLERİ

2014 Her Sevda Bir Veda

2007 Suç Dosyası

2005 Kale İçi

2005 İki Arada Aşk

DEVRİM EVİN FİLMLERİ

2014 - Yunus Emre: Aşkın Sesi - Yunus Emre

2012 - Fetih 1453: Fatih Sultan Mehmet

1999 - Bizim Dershane

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Antuan’ı Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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