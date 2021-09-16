Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Antuan’ı Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Fetih 1453 adlı yapımda Fatih Sultan Mehmet'i; Yunus Emre: Aşkın Sesi adlı filmde Yunus Emre'yi canlandıran Devrim Evin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterine hayat verecek. Bu haberin duyulmasının ardından pek çok dizi izleyicisi "Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli, hangi yapımlarda rol aldı?" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. İşte Devrim Evin'in hayatı, dizileri ve filmleri.
DEVRİM EVİN HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kadrosunda yer alan Devrim Evin, dizide Antuan karakterine hayat verecek.
DEVRİM EVİN KİMDİR?
12 Kasım 1978 Gölbaşı, Adıyaman doğumlu olan Devrim Evin, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, Kaleiçi, İki Arada Aşk ve Suç Dosyası gibi televizyon dizilerinde de rol aldı. 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkat çekmiştir.
DEVRİM EVİN DİZİLERİ
2014 Her Sevda Bir Veda
2007 Suç Dosyası
2005 Kale İçi
2005 İki Arada Aşk
DEVRİM EVİN FİLMLERİ
2014 - Yunus Emre: Aşkın Sesi - Yunus Emre
2012 - Fetih 1453: Fatih Sultan Mehmet
1999 - Bizim Dershane