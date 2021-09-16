Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Antuan’ı Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

DEVRİM EVİN KİMDİR?

12 Kasım 1978 Gölbaşı, Adıyaman doğumlu olan Devrim Evin, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, Kaleiçi, İki Arada Aşk ve Suç Dosyası gibi televizyon dizilerinde de rol aldı. 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkat çekmiştir.