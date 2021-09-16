Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Derviş’i Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam başlıyor. Diziyi takip edenlerin gündeminde dizideki tarihi karakterlere hayat veren oyuncular yer alıyor. Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin mücadelelerini ve başarılarını konu alan dizide, Bahadır Yenişehirlioğlu Derviş karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu, Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularıyla araştırılıyor. İşte oyuncu ve yazar olan Yenişehirlioğlu'nun hayatı.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa Akhisar'da dünyaya gelen Bahadır Yenişehirlioğlu; Yedi Güzel Adam, Payitaht: Abdülhamid, Sevda Kuşun Kanadında gibi yapımlarda rol almıştır. Yenişehirlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra hukukçu ve roman yazarıdır. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesin'den 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yenişehirlioğlu'nun Büyük Dedesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir'in ilk valisi ve belediye başkanıydı.