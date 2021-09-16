Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Derviş’i Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 15:03

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Derviş’i Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Derviş’i Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte dizide yer alan oyuncular izleyici tarafından mercek altına alındı. Dizide Derviş karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu da bu araştırmalar arasında yer alıyor. Dizinin izleyicileri, Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli gibi sorularla Barbaroslar dizisinin Derviş’i hakkında fikir sahibi oluyor. İşte Yenişehirlioğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler.

TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam başlıyor. Diziyi takip edenlerin gündeminde dizideki tarihi karakterlere hayat veren oyuncular yer alıyor. Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin mücadelelerini ve başarılarını konu alan dizide, Bahadır Yenişehirlioğlu Derviş karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu, Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularıyla araştırılıyor. İşte oyuncu ve yazar olan Yenişehirlioğlu'nun hayatı.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa Akhisar'da dünyaya gelen Bahadır Yenişehirlioğlu; Yedi Güzel Adam, Payitaht: Abdülhamid, Sevda Kuşun Kanadında gibi yapımlarda rol almıştır. Yenişehirlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra hukukçu ve roman yazarıdır. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesin'den 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yenişehirlioğlu'nun Büyük Dedesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir'in ilk valisi ve belediye başkanıydı.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2014 - Yedi Güzel Adam

2016 - Sevda Kuşun Kanadında

2017-2021 - Payitaht: Abdülhamid

2020 - Mesnevi'den Hikayeler (Program)

2021 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2018 - Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

2018 - Direniş Karatay

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU ROMANLARI

Aşk Çölü (2014)

Beyaz Usta Siyah Çırak (2017)

Aşk Cephesi (2017)

Kanaviçe (2017)

Kara Güneş (2017)

Kerime (2017)

Tahta At (2017)

Son Hasat (2018)

Hünkârım

Antikacı

Sonra Giydirir Aşk Esvabını

Hanne (2020)

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için açıklama geldi!
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! Sinir krizi geçirdi...
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Son dakika haberi | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Taliban karıştı
Bakan Kasapoğlu paylaştı... KYK yurt sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları sorgulama ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Derviş’i Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA