Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Despina’sı Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 Sakarya doğumlu olan Gülcan Arslan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra oyunculuk dünyasına adım attı.

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV'de izleyiciyle buluşan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında ise Kanal D ekranlarında olan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide yer aldı.

Aynı yıl ATV'de yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında ise TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi.

Daha sonra sırasıyla Kahramanlar, Entelköy Efeköy'e Karşı, Herşeye Rağmen, Bir Çocuk Sevdim gibi projelerde bulunan Arslan, Arka Sokaklar dizisinde ise Leyla Candaş karakterine hayat verdi.

Günahkar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Zengin ve Yoksul projelerinde de bulunan Arslan son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakterini canlandırmıştı.