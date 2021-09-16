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Giriş Tarihi: 16.9.2021 12:01

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi bu akşam başlıyor. Dizinin oyuncuları ve karakterleri merak edilirken, dizide İshak Reis karakterine Yetkin Dikinciler’in hayat vereceği duyuruldu. Dizinin takipçileri; Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i Yetkin Dikinciler kimdir diye araştırıyor. Yetkin Dikinciler kaç yaşında, aslen nereli ve oynadığı filmler neler? İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler.

Yetkin Dikinciler bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis karakterini canlandıracak. Dizinin hayranları, Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, kaç doğumlu ve aslen nereli gibi sorulara yanıt ararken, filmleri ve dizileri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ünlü ismin hayatı ve yer aldığı yapımlar.

BARBAROSLAR İSHAK REİS KİMDİR?

İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Barbaros kardeşlerin en büyüğüdür. Tarihe damga vurmuş zaferlere imza atan Türk denizcileri arasında adı anılmaktadır. Akdeniz'de Türk denizciliğini geliştiren İshak Reis, Hızır Reis ve Oruç Reis, Osmanlı İmparatorluğu adına Kuzey Afrika'da toprak elde etmiştir. İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Yetkin Dikinciler pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro bölümünü bitiren Dikinciler, Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle en büyük ünü yakalamıştır. Ünlü oyuncu, Aslı Orcan ile evlidir ve Lal isminde bir kız çocuğu vardır.

YETKİN DİKİNCİLER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-) - İshak Reis

Yeşilçam (2021) - Reha

Menajerimi Ara (2020) - kendisi

Merhaba Güzel Vatanım (Batı İstanbul Vakfı) (2019)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Dijital Yapım Evi) (2019)

Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar/Bahtiyar Ölmez

Her Şey Mümkün (2017) - İbrahim/Selim

Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf

Kızım İçin (2013) - Tuncer

Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa

Umut Üzümleri (Rönesans Film) (2013) - Ozan

Merhaba Hayat (2012) - Sinan

Çıplak Gerçek (2012)

Bizim Yenge (2011) - Adem

Umut Yolcuları (2010) - Mehmet Müdür

Aile Saadeti (2009) - Selim Paşa

Usta (2008) - Doğan

Kara İnci (2007) - Semih

Mavi Gözlü Dev(2007) - Nâzım Hikmet

Ulak (2007) - Adem

Eşref Saati - (2007-2008) - Sarı Eşref

Kabuslar Evi "Son Dans" - (2006) - Selim

Sis ve Gece - (2006) - Fahri

Gözyaşı Çetesi (2006) - Cevahir

Babam ve Oğlum - (2005) - Salim

Misi (2005) - Onur

Radyo Tantana (2005) - Kenan

The Net 2.0 (2005) - Banka Müdürü

Kırık Kanatlar (2006) - Konuk oyuncu

Gülizar (2004) - İsmail

Üç Kişilik Aşk (2004) - Cem

Avrupa Yakası - (2004) - Konuk oyuncu

Seni Yaşatacağım (2003) - Reşat

Leoparın Kuyruğu - (1998) - Serdar

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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