Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, tarihi bir konunun işleneceği dizide, Oruç Reis karakterini canlandıracak. Bu doğrultuda, Engin Altan Düzyatan'ın hayatı da merak konusu oldu. Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Engin Altan Düzyatan, 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Gülşah Soydan Erkoçlar'ın kızı Neslişah Erkoçlar ile nikah masasına oturmuştur. Engin Altan Düzyatan'ın, bu evlilikten Emir Aras isminde bir oğlu vardır.
Koçum Benim, Yeditepe İstanbul, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Yol Ayrımı, Son, Cinayet, Diriliş Ertuğrul gibi televizyon dizilerinde; Ayrıca Cennet, Romantik Komedi, Bir Avuç Deniz, Anadolu Kartalları, New York'ta 5 Minare, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi sinema filmlerinde rol alan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterine hayat vermektedir. Engin Altan Düzyatan, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Aslan burcudur.
Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı diziler:
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı / Oruç Reis / 2021
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi/Mustafa / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Dantel / Emre / 2008
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Affedilmeyen / Orhan / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sıla / Gazeteci / 2006
Kadın Her Zaman Haklıdır / Pekcan / 2005
Belalı Baldız / Vedat / 2005
Sil Baştan / Cihan / 2004
Azize / Efe / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Kampüsistan / Levent / 2003
Hürrem Sultan / Şehzade Bayezid / 2003
Alacakaranlık / Doktor / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04
Yeditepe İstanbul / Konuk Oyuncu / 2001
Bizim Otel / Altan / 2001
Ruhsar / Yapışık İkiz Barış / 1997
Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı filmler:
Kalbin Zamanı / Demir / 2004
Cennet / Can / 2007
Mezuniyet / 2009
New York'ta Beş Minare / Timur / 2010
Cennet / Can / 2007
Romantik Komedi / Cem / 2010
Bir Avuç Deniz / Mert / 2010
Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
Bu Son Olsun / Sinan / 2012
Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
Bilal: Özgürlüğün Sesi / Türkçe Seslendirme / 2015
Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016
Ve Perde / 2016