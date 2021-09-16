Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Gülşah Soydan Erkoçlar'ın kızı Neslişah Erkoçlar ile nikah masasına oturmuştur. Engin Altan Düzyatan'ın, bu evlilikten Emir Aras isminde bir oğlu vardır.

Koçum Benim, Yeditepe İstanbul, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Yol Ayrımı, Son, Cinayet, Diriliş Ertuğrul gibi televizyon dizilerinde; Ayrıca Cennet, Romantik Komedi, Bir Avuç Deniz, Anadolu Kartalları, New York'ta 5 Minare, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi sinema filmlerinde rol alan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterine hayat vermektedir. Engin Altan Düzyatan, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Aslan burcudur.