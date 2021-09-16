Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı Barbaroslar oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan yeni dizisinde ise Oruç Reis karakteriyle karşımıza çıkacak. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları!