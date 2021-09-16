Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var, karakterler neler?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:29 Son Güncelleme: 16.9.2021 14:31

Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var, karakterler neler?

Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var, karakterler neler?

Tarihi döneme ışık tutan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ile dikkat çekiyor. TRT1 ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan yapımda Osmanlı Dönemi'ne damga vurmuş karakterler rol alıyor. Bu karakterleri canlandıracak başrol oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe bulunuyor. Dizinin tanıtım fragmanlarının ekranda dönmesiyle oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte TRT1 Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları!

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı Barbaroslar oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan yeni dizisinde ise Oruç Reis karakteriyle karşımıza çıkacak. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları!

BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını izleyeceğimiz Barbaros dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Barbaros oyuncuları ise şu şekilde;

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KADROSU

Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Yetkin Dikinciler (İshak Reis)

Caner Topçu (İlyas Reis)

Bahadır Yenişehirlioğlu

Melis Babadağ

Pelin Akil

Gülcan Arslan

Yiğit Özşener

Devrim Evin

İsmail Filiz

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için açıklama geldi!
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! Sinir krizi geçirdi...
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Son dakika haberi | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Taliban karıştı
Bakan Kasapoğlu paylaştı... KYK yurt sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları sorgulama ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncuları! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosunda kimler var, karakterler neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA