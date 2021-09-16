Ben beğendim!

Dortmund maçındaki mücadeleden memnun kalan Sergen Yalçın, iddialı konuştu: "Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız. Maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık. Bundan sonraki maçlara daha umutlu bakıyoruz. Bu grupta iyi işler yapacağız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybetmelerine rağmen takımının Dortmund gibi güçlü bir rakibe karşı sergilediği futbolun umut verici olduğunu söyledi. Gruptaki diğer maçlar için iddialı konuşan 48yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
İyi bir oyun oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama defansif bir takım bulduk karşımızda. Kırılma anları vardı. Oyunun başındagolü atsaydık, başka biroyun olurdu.
Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız. Bundan sonrakimaçlara daha umutlu bakıyoruz. Tecrübeaçısından iyi oldu. Kendimizi görmüşolduk. Maçı kaybettik ama başka şeylerkazandık. Bu grupta iyi işler yapacağız
BİR-İKİ OYUNCUDA MAALESEF PROBLEM YAŞADIK
Bir-ikioyuncuda ilk yarıda problem yaşadık. Burada iki oyuncu aşağıda kaldığı zaman direnç çok düşer. Çünkü çok yukarı seviyeve 11'e 11 oynamamız gerekiyor. Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. İkinci yarı risk aldık. Biraz şanssızlık da vardı.
Montero çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum. İstediğimiziyapamamış oyuncular olabilirama takım çok iyi savaştı. Oyuncularımızın mücadelesini, arzu ve isteğini çok beğendim. Artılarımız, eksilerimizden fazlaydı.
STEFAN KUNTZ'A YARDIM EDERİZ
Sergen Yalçın, A Milli Takım için anlaşılan Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilgili soruya, "Türkiye'ye geliyorsa hayırlı olsun. Benim yorumlayacağım bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız. Lig çalışanları olarak yardım istenirse elimizden geleni yaparız" cevabını verdi.