Nefes kesen sahnelerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yayınlandı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman'ın Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu. Yeni sezonda Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlarken Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman diziden neden ayrıldı? Demir Yaman geri dönecek mi? Sorusuna yanıt arandı. Ünlü oyuncu Murat Ünalmış sosyal medya hesabından konuya yönelik açıklama yaptı. İşte tüm detaylar
Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkarken Demir Yaman karakteri damga vurdu. Tüm Çukurova Demir Yaman'ı bulmaya çalışırken izleyiciler Demir Yaman diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı sorusuna yanıt arandı. Dizinin yeni bölümünde bu sorunun cevabı verilmiş olurken Demir Yaman'ın diziye geri dönüp dönmeyeceğine dair henüz net bir bilgi yok.
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümünde Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Ancak Demir'e dair bir iz bulamazlar. Demir Yaman'ın diziye geri dönüp dönmeyeceğine dair henüz net bir bilgi yok.
Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı açıklamada merak edilen Demir Yaman öldü mü konusuna netlik kazandırdı.
Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır.
Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır.
Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır.
Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır