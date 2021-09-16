Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef’e yedeklerden ana kadroya kim girdi?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te yedeklerden ana kadroya dahil olacak isim bu akşam belli oluyor. Heyecan dolu mücadelede jüriler yarışmacılardan en iyi hünkar beğendi tabağını hazırlamasını istedi. "Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yarışmada bu akşam galip gelen kişiyi merak edenler detayları araştırıyor. Peki, Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve birinci oldu? İşte tüm detaylar...