Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'e yedeklerden ana kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 21:30

Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'e yedeklerden ana kadroya kim girdi?

Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef’e yedeklerden ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bugün yedeklerden ana kadroya girecek yarışmacı belli olacak. Heyecan dolu yemek yarışması tüm hızıyla devam ederken jüri üyeleri bugün kadroya alınacak yarışmacıları hünkar beğendi yemeği ile belirleyecek. Bu noktada mücadelenin başlamasıyla beraber “Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Birbirinden iddialı yarışmacılar bu akşam jüri üyelerinden tam puan alacak tabağı hazırlamak için ter döküyor. Peki, Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te yedeklerden ana kadroya dahil olacak isim bu akşam belli oluyor. Heyecan dolu mücadelede jüriler yarışmacılardan en iyi hünkar beğendi tabağını hazırlamasını istedi. "Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yarışmada bu akşam galip gelen kişiyi merak edenler detayları araştırıyor. Peki, Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve birinci oldu? İşte tüm detaylar...

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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRECEK?

MasterChef Türkiye 2021'in yedek yarışmacıları; Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete. Bu akşam on bir yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşanacak. Şefler, ilk turda yarışmacılardan Hünkar Beğendi yapmalarını isteyecek. Verilen süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları açıklayacak. Finale kalan bu isimler arasında bir kez daha lezzet mücadelesi yaşanacak. Finalde gecenin en başarılı yemeğini hazırlayan isim, MasterChef ana kadrosuna giren ismi açıklayacak.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta kaptanlık oyununu kazanan Dilara oldu. Mavi takım kaptanı olan Dilara, Kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti. Sonrasında kaptanların kurduğu iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi başladı. 1. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takımda eleme adayları Burcu ve Mustafa oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan yine Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımdan çıkan eleme adayları Tunahan ve Hasan oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı daha çıkacak. Haftanın eleme adayları arasında Pazar günü oynanacak eleme oyunu sonrasında yarışmaya veda eden isim belli olacak.

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Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'e yedeklerden ana kadroya kim girdi?
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