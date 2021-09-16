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Giriş Tarihi: 16.9.2021 19:00 Son Güncelleme: 16.9.2021 20:34

Camdaki Kız 11. Bölüm canlı izle! Kanal D ile Camdaki Kız yeni bölüm tamamı izle!

Camdaki Kız 11. Bölüm canlı izle! Kanal D ile Camdaki Kız yeni bölüm tamamı izle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Yeni sezona geçtiğimiz hafta bomba bir giriş yapan dizide bu hafta da hiç beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Yapımda bugün Nalan yeni hayatına alışmaya çalışırken Koroğlu ailesi de yeni olaylarla sarsılır. Muzo ise çoktan evden ayrılmanın kararını vermiştir. Bu noktada diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Camdaki Kız yeni bölüm izle şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte Kanal D ile Camdaki Kız 11. Bölüm canlı izle ekranı ve tüm detaylar...

Camdaki Kız yeni bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Başrollerinde Enis Arıkan, Burcu Biricik gibi ünlü isimleri başrollerinde barındıran dizide bu hafta Muzo'nun veda edip etmeyeceği konusu merak ediliyor. Hal böyleyken Camdaki Kız yeni bölüm izle ekranı üzerinden yapımı takip edecek olan binlerce dizisever gözünü Kanal D'nin resmi sitesine çevirdi. İşte Kanal D ile Camdaki Kız 11. Bölüm canlı izle ekranı ve detaylar...

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Camdaki Kız dizisinin 11. bölümünün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum-11-bolum-yeni-sezon-full-izle


CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atarlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet ederken, Muzaffer'e yaşadıkları ağır gelmekte ve uzaklara gitmeyi planlamaktadır. Sedat'ın hayatındaki yerini kaybetmek istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır.

Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu'nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır. Düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret eden Nalan ve Sedat, Feride'nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.

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Camdaki Kız 11. Bölüm canlı izle! Kanal D ile Camdaki Kız yeni bölüm tamamı izle!
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