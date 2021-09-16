Camdaki Kız 11. Bölüm canlı izle! Kanal D ile Camdaki Kız yeni bölüm tamamı izle!





CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atarlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet ederken, Muzaffer'e yaşadıkları ağır gelmekte ve uzaklara gitmeyi planlamaktadır. Sedat'ın hayatındaki yerini kaybetmek istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır.



Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu'nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır. Düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret eden Nalan ve Sedat, Feride'nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.