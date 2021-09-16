Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız şöfor Hayri’yi kim oynayacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız Hayri karakteri le dikkatleri üzerine çekiyor. Kitapta, Nalan'ın şoförü olduğu ifade edilen karakterle ilgili olarak Camdaki Kız Hayri kim, Hayri'yi kim oynayacak, hikayesi gerçek mi sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümle birlikte Camdaki Kız Hayri kimdir sorusunun yanıt bulması bekleniyor. Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'ın rol alacağı iddialar arasında bulunuyor.
Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluştuğunda Hayri'nin kim olduğu merak edildi. Son yayınlanan fragmanda Hayri karakterini canlandıran kişi ile ilgili olarak tahminler arttı.
Ancak dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezon bölümünde Hayri isimli karakteri Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağının netlik kazanacağı düşünülüyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.
Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok. Hayri rolüne hayat vereceği düşünülen isimlerden biri Cihangir Ceyhan oldu.
Merakla beklenen oyuncunun önümüzdeki bölümlerde yapıma dahil olması bekleniyor.
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.
Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.